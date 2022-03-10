الشباب والرياضة تختتم النسخة الأولي من معسكر «أسرة مستقرة = مجتمع آمن»

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، فعاليات معسكر «أسرة مستقرة = مجتمع آمن» لتوعية شباب الجامعات من الجنسين، وذلك بالتعاون مع المركز العالمي الفتوي الالكترونية بمشيخة الأزهر، حيث تضمنت الفعاليات عقد لقاء طلابي بعنوان «أسرة مستقرة=مجتمع آمن»، بجامعة قناة السويس، حاضر فيه كل من الشيخ الدكتور خالد سالم عثمان مدير إدارة الفتاوي بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، والشيخ محمد عبد الباسط- عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

لقاء طلابي بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بجامعة المنصورة

وفي هذا السياق عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، لقاء طلابي بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بجامعة المنصورة، تحت نفس العنوان، حاضر فيها فضيلة كل من الشيخ أسامة هاشم الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، والشيخ رضا محمود السعيد مدير إدارة الدعم العالمي الأكاديمي بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وتناول خلال فعاليات المعسكر كل من الشيخ أحمد عبد الحليم والشيخ سيد عرفة عضوي مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر، إدارة الخلافات بين الزوجين، بينما تناول أسس التربية الصالحة للأبناء كل من الشيخ سعيد رمضان، والشيخ السيد عرفة، عضوي المركز العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وشارك في الفعاليات ممثلون من جامعات (كفر الشيخ، جنوب الوادي، بورسعيد، المنيا، دمياط، مدينة السادات، دمنهور، عين شمس، بني سويف، الفيوم، بنها، الأقصر)، ومثل عن وزارة التعليم العالي (المعاهد العليا) أكاديمية الدلتا للعلوم، ومعهد السياحة والفندقة بدمياط.

وتضمنت الفعاليات تنظيم ورشة عمل حول الانفصال الأمن بين الزوجين مع الفتيات المشاركات، أدارتها السيدة عواطف عبد الرؤف - عضو المركز العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وتكرارا لهذه التجربة الناجحة تطلق وزارة الشباب والرياضة النسخة الثانية من المعسكر الأسبوع المقبل لتغطي الفعاليات كافة الجامعات والمعاهد لتوعية الشباب من الجنسين بالقضايا المجتمعية المعاصرة.

صبحي: ننفذ برامج ترسخ أسس الأسرة المستقرة

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ان انطلاقا من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بوضع الاسرة المصرية وتكوينها أساسا للتنمية، تسعي وزارة الشباب الرياضة على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي ترسخ أسس تكوين اسرة مستقرة تساهم في تحقيق التقدم والنهوض بالمجتمع من خلال تأهيل الشباب من الجنسين، حفاظاً على هوية الاسرة المصرية، ودعما للبناء والتقدم.