عادل أديب لـ«الوطن»: «اللي معندوش تليفزيون لازم يدفع ضريبة حق المتعة»

تصدّر المخرج عادل أديب محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تصريحاته التي أدلى بها لـ«الوطن»، بشأن مطالبته الحكومة بفرض ضريبة شهرية بقيمة 30 جنيهًا مقابل مشاهدة التليفزيون، تحت اسم «حق المتعة».

وأعرب عادل أديب، في تصريحٍ جديد لـ«الوطن»، عن آماله بأن تعمل الدولة بهذا المقترح، قائلًا: «ياريت الحكومة تفرض ضريبة على كل الأسر، سواء اللي عندها تليفزيون أو حتى اللي معندهاش، كل أسرة تدفع 30 جنيه كل شهر على فاتورة الكهرباء أو الغاز أو المياه، وتكون بشكلٍ إجباري وإلزامي».

مصر أكبر سوق إنتاج في الشرق الأوسط.. والمُعلِن يتحكم في المحتوى

وأبدى «أديب» دهشته من تعثر بعض المُنتجين في تسويق أعمالهم لبعض الدول العربية، قائلًا: «إزاي إحنا مصر، أكبر سوق إنتاجية في الشرق الأوسط، وممكن نلاقي المُعلن بيتحكم في المحتوى، أو دولة ما تفرض وجهة نظرها في المحتوى تقول أنا عاوزة ده ومش عاوزة ده».

ضريبة «حق المتعة» تُسهم في الارتقاء بوعي المشاهد

وأوضح عادل أديب أنّ تلك الضريبة ستوفر مليارات الجنيهات، التي ستُخصص لإنتاج أعمالٍ فنية وتليفزيونية ترتقي بفكر ووعي وثقافة المُشاهد المصري، دون الحاجة إلى المُعلِن أو التوزيع الخارجي حتى، متابعًا أنّ هذه السياسة معمول بها في عددٍ من الدول الأوروبية، كما كانت موجودة في مصر خلال فترة الستينيات من القرن الماضي.

وعُرض مؤخرًا مسلسل «نقل عام»، للمخرج عادل أديب، وحقق نجاحًا كبيرًا سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، وهو من بطولة محمود حميدة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، والراقصة دينا، إضافة إلى كل من ميرهان حسين، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، وإيمان أيوب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب.