عادل أديب عن «نقل عام»: هنقدم مشاعر بقالنا كتير مشفنهاش في مجتمعنا

قال المخرج عادل أديب، إن مسلسل نقل عام، الذي عُرضت أولى حلقاته على قناة ON، السبت، تناول فكرة الطبقة المتوسطة بعدما كانت تُهان بشكل غريب جدا، وتُقدم بشكل سوقي، وهو ما أثار استياء واسعًا: «كان علينا أن نظهر بساطة وجمال الإنسان المصري وحلاوة شكل الشارع المصري.. مصر حلوة أوي، وإحنا مش عارفين نشوفها صح».

وأضاف أديب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «حبينا في المسلسل ده نشوف شكلنا صح، ونشوف حلاوة مصر صح، وأشعر بأن هناك مقارنة مع فيلم سواق الأتوبيس الذي قدمه المخرج الراحل عاطف الطيب الذي يعتبر أستاذ الواقعية الحديثة، لكننا في عملنا نقدم الواقعية الرومانسية، متضمنة العائلة والدفء الأسري والعلاقات الإنسانية والطيبة والحب والمساعدة».

وتابع عادل أديب: «بقالنا كتير مبنشفش المشاعر دي، زي الأهلاوي والزملكاوي والمسلم والمسيحي، وبقالنا كتير بنتخانق وشايفين نفسها غلط، المفروض الحياة تبقى أبسط من كده، لأن حياتنا متلاحمة ومتماسكة».

وأكد: «الدراما أثرت منذ فترة في سلوكنا بالشكل الخاطئ، نظرًا لأمور كثيرة، لكن حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الحقيقي، وشركة فنون مصر ليست مجرد فلوس، لكنها تعمل بفكر، وتعاونت مع فنانين كبار مثل محمود عبدالعزيز وأحمد زكي ونور الشريف».

فنانون كبار

وأشاد المخرج بمستوى الفنانين المصريين والقدرات الكبيرة التي يمتلكوها: «لدينا مدافع قوية جدا على مستوى قوانا الناعمة، لكن الذاكرة تنسى سريعا، مصر مليئة بالثروات المهمة على غرار محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب وأحمد بدير في مسلسل نقل عام، وهم قامات يصقلون خبرات المخرج للمخرج وليس العكس، وبيخلي المخرج واقف على طراطيف صوابعه».

إعداد المسلسل استغرق 9 ساعات

من ناحيته أكد المنتج ريمون مقار، على أن المسلسل استغرق 9 أشهر والتحدي الأكبر الذي واجهه هو تجميع هذا الكم من النجوم في العمل، مشددا على أنه لا يشعر بأي قلق من عرض العمل خارج سباق رمضان: «كان لدينا تجارب أخرى خارج رمضان مثل الطوفان والأب الروحي وحققت نجاحا كبيرا».

أفكار المتحدة وموسم قوي خارج سباق رمضان

وأشاد بأفكار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تستهدف خلق موسم درامي خارج سباق رمضان: «شركة المتحدة كان لديها رؤية ثاقبة فيما يتعلق بخلق موسم ناجح خارج السباق الرمضاني وكان تحديًا كبير وبالفعل حقق المنشود إذ استطاعت أن تحقق زخمًا خارج الموسم الرمضاني طيلة فترات السنة».