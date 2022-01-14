«أميرة» وجه جديد في مسلسل نقل عام: ابنة عادل أديب ومنال سلامة

تشارك الممثلة الصاعدة أميرة أديب، ابنة المخرج عادل أديب، في مسلسل «نقل عام»، مع محمود حميدة و سوسن بدر، ويعد هذا المسلسل هو الظهور الأول لها في عمل فني، وخلال هذا التقرير، نسرد لكم أبرز المعلومات عن أميرة أديب.

أميرة أديب: والدي رفض مشاركتي بـ مسلسل «نقل عام»

وأوضحت أميرة أديب، من خلال وسائل الإعلام، أن والدها المخرج عادل أديب، كان يرفض مشاركتها بـ مسلسل «نقل عام»، خوفا من اتهام ابنته بالواسطة، ومع إلحاحها وافق على إلتحاقها بالعمل.

تدور أحداث مسلسل «نقل عام»، حول موظف حكومي يعمل بهيئة النقل العام، ويجسده الفنان الكبير محمود حميدة، وهو رجل متزوج من امرأتين إحداهما سوسن بدر و الأخرى دينا، ولديه أبناء، و يصنف المسلسل على أنه درامي عائلي.

معلومات عن أميرة أديب المشاركة بـ مسلسل «نقل عام»

- مسلسل نقل عام الذي سيعرض خلال الأيام المقبلة، هو أول عمل لأميرة ابنة الفنانة منال سلامة، والمخرج عادل أديب، الأخ الأصغر للإعلاميين الشهيرين عماد وعمرو أديب.

- بدأت أميرة أديب، بالسوشيال ميديا من خلال رصد تجاربها الحياتية، وكانت البداية خلال جائحة كورونا، إذ كانت تتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سرعان ما تدخلت الحكومة المصرية لمساعدة المصريين بالخارج للعودة لأرض الوطن.

- رصدت أميرة أديب حينها الفارق بين الإجراءات الاحترازية تجاه كوفيد 19 بأمريكا، ومصر، مشيدة بدور الدولة الكبيرة في الالتزام بكل أمور السلامة ومحاربة كورونا.

- شاركت أميرة أديب خلال فترة الحظر المنزلي مع متابعيها، العديد من تجاربها الحياتية ووجهت نصائح للعديد من رواد التواصل الإجتماعي عن كيفية الحصول على السلام النفسي من خلال تقبل الذات كما هي.

- كان من أبرز مواقف أميرة أديب، الرد على رسالة من أحد المتابعين أنها لديها سيلوليت بجسدها، وعلقت عليه بقولها أنها يجب أن تتقبل ذاتها كما هي دائما، ويجب على كل شخص قبول ذاته بسعادة.