منال سلامة بعد نجاح «نقل عام»: عادل أديب صاحب رؤية فنية متميزة

أعربت الفنانة منال سلامة، عن سعادتها البالغة، بردود فعل الجمهور تجاه مسلسل «نقل عام»، والذي يشهد عودته إلى الساحة الفنية المصرية بعد غيابٍ دام نحو 7 أعوام.

عادل أديب يُدير الممثلين باحترافية شديدة

وقالت منال سلامة، لـ«الوطن»، إنّ «زوجها عادل أديب يمتلك عينًا مختلفة وصورة مختلفة، ويُدير الممثلين باحترافية شديدة، إذ لديه بصمة فنية مميزة، فهو مخرج فاهم جميع مفردات العمل، ومن المخرجين أصحاب الرؤية، لديه وجهة نظر وأسلوب خاص»، موجهة له رسالة بقولها: «مبروك وعودًا حميدًا.. أنا مستمعة جدًا بالمسلسل كمُشاهدة».

لم أطلع على تفاصيل مسلسل نقل عام منذ البداية

وأكدت منال سلامة، أنها لم تكن مطلعة على تفاصيل مسلسل نقل عام منذ البداية، قائلة: «لا نتحدث في العمل وتفاصيله طوال وجودنا داخل المنزل إطلاقًا، فلم يكن لدي دراية بتفاصيل هذا المشروع»، متابعة أنّ «العمل ده بالصورة والشكل ده خلص في وقت قياسي جدًا، خصوصًا أنهم بدأوا من شهرين بس».

تعرف على أبطال مسلسل نقل عام

مسلسل نقل عام، من بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وميريهان حسين، وريم البارودي، ونهلة سلامة، ومحسن محيي الدين، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وأميرة أديب، وأحمد بدير، والطفل آدم النحاس، وآخرين، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، وإنتاج مجموعة فنون مصر لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

مسلسل نقل عام، ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، ويُناقش قضية الزيادة السكانية في إطار درامي بسيط، حيث تدور أحداثه حول «أحمد الشربيني»، موظف في هيئة النقل العام، ويعمل سائق أتوبيس، لديه أسرة مكونة من 10 أفراد، يعيش داخل بيت بسيط، ويُعاني من كثرة الهموم ومشاغل الحياة.