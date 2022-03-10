تفاصيل مقتل مسجل خطر على يد صديقه لخلاف مالي في أوسيم «فيديو»

في أحد شوارع منطقة أوسيم بالجيزة، وقعت جريمة قتل مأساوية، إذ لقي مسجل خطر مصرعه بسبب خلافات مالية، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة، حيث ضُبط واعترف بجريمته، كما أرشد عن سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وعرضت «الوطن» بثًا مباشرًا من مسرح الجريمة، وروت شاهدة عيان كواليس الواقعة.

تقول شاهدة عيان على الجريمة «كنا الساعة 2 بالليل، وفوجئت بابني الصغير بيصرخ ويقولى على الجريمة، نزلت بسرعة لقيت واحد مرمي فى الشارع وبيجيب دم من كل حتة في جسمه، ومفيش حد واقف، وقالوا دي خناقة، وأخدنا الراجل وبمجرد ما طلعنا بيه على المستشفى توفى فى الطريق».

وأضافت «المباحث أخدوا الكاميرات، ولقيوا إن فيه 6 أشخاص كانوا راكبين موتوسيكلات، دخلوا عليه المحل وبعد ماقتلوه رموه في الشارع».

مبلغ مالي

وتلقى الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز أوسيم، بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن القتيل شهرته «سمبل»، مسجل خطر، ومصاب باعتداء نتيجة طعنه بسلاح أبيض، وأن القاتل صديقه، وشهرته «سمورة»، إذ اعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما، حيث اقترض القتيل من المتهم مبلغا ماليا وماطله في السداد.

ضبط المتهم

وبإعداد كمين للمتهم تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف أمام العميد هاني شعرواي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، كما ضُبط بحوزته سلاح ناري، وأحيل إلى النيابة للتحقيق، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.