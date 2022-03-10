القبض على "سمورة" المتهم بقتل صديقه "سمبل" لخلاف على مبلغ مالي في أوسيم

ألقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل مسجل خطر بسبب خلافات مالية في أوسيم، حيث تبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب غليه، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز أوسيم بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وكشفت تحريات رجال المابحث أن القتيل شهرته "سمبل" مسجل خطر، مصاب باعتداء نتيجة طعنه بسلاح أبيض، وأن القاتل صديقه شهرته "سمورة"، اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية، حيث اقترض القتيل من المتهم مبلغ مالي وماطله في سداده.

بإعداد كمين للمتهم بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف أمام العميد هاني شعرواي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، كما ضبط بحوزته سلاح ناري، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.