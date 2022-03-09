تعرف على إيرادات الأفلام بدور العرض.. «الجريمة» يتصدر بـ30 مليون جنيه

حقق فيلم «الجريمة»، إيرادات وصلت إلى 30 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، وهو من بطولة أحمد عز، وعدد آخر من النجوم، وفق تأكيد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

واحتل فيلم «من أجل زيكو» المرتبة الثانية في إيرادات دور العرض، بتحقيق 26 مليون جنيه، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، كما اشتهر الفيلم بسبب أغنيته «الغزالة رايقة»، التي حققت ملايين المشاهدات منذ طرحها على «يوتيوب».

9 ملايين جنيه إيرادات فيلم «حامل اللقب»

ووصلت إيرادات فيلم «حامل اللقب» إلى 9 ملايين جنيه منذ طرحه بدور العرض، وحقق فيلم «الكاهن»، 3 مليون و 772 ألف جنيه، وهو من بطولة الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، ودرة، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

إيرادات فيلم تماسيح النيل

وحقق فيلم تماسيح النيل ما يقرب من 2 مليون و791 ألف جنيه، وهو من بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ عرضه بدور العرض، ويدور في إطار كوميدي، بينما حقق فيلم «قمر 14»، 2 مليون و505 آلاف جنيه، ويضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم الفنان خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، مي الغيطي وأحمد مالك، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

بينما حقق فيلم «11-11»، مليون و697 ألف جنيه فقط، وتدور أحداث الفيلم حول المحامي «سعيد»، الذي يعاني من ظروف صعبة، ويقدم على الانتحار داخل سيارته، ولكن يضع القدر 3 أشخاص في طريقه لمنعه من الانتحار.