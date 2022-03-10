المتسابق محمود صلاح في «الدوم»: «المتحدة» تتعامل معنا باحترافية شديدة

أعرب المُتسابق محمود صلاح، عن سعادته بردود فعل الجمهور وكذلك لجنة تحكيم برنامج «الدوم» بشأن بموهبته الغنائية، طوال الحلقات الماضية، مؤكدًا أنه سيواصل مشواره الغنائي وسيعمل على تحقيق حلمه، بعد خروجه من الحلقة الماضية من البرنامج.

وأبدى المتسابق محمود صلاح، توقعه بأنّ يُحقق برنامج «الدوم» أصداءً إيجابية كبيرة خارج الوطن العربي في المواسم المُقبلة، قائلًا لـ«الوطن» إنّ: «الدوم أهم برنامج اكتشاف مواهب في مصر والوطن العربي حاليًا، ويحظى بنسبة متابعة ضخمة».

وأضاف محمود صلاح، أنّ متسابقي «الدوم» لديهم فرصة كبيرة بعرض موهبتهم من خلال قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعليهم حسن استغلالها، لافتًا إلى الخدمات الضخمة التي تُوفرها إدارة البرنامج للمُشاركين، «البرنامج يوفر لنا كل شيء، وهناك تنفيذ كامل للإجراءات الاحترازية المُشددة خوفًا من فيروس كورونا، ولا نخرج من الفندق تمامًا، حيث أنّ كل شيء متوفر، ولا نتعامل مع أي طاقم خارج البرنامج، وهذا أمر احترافي».

هند حسام: «الدوم» يمنح الفرصة لأصحاب المواهب

ومن جهتها، أشادت المتسابقة هند حسام، بفكرة برنامج «الدوم»، كونه يمنح الفرصة لأصحاب المواهب من مختلف محافظات مصر للمشاركة، قائلة لـ«الوطن»، إن «كل شخص موهوب فى الغناء أو التمثيل أو تقديم البرامج، يستطيع التعبير عن موهبته وخروجها للنور، إذ إنّ كل موهبة تستفيد بشكلٍ أو بآخر، بمجرد الوجود فى هذا العمل، لا سيما أنها تكتسب خبرات مختلفة».

وبرنامج الدوم أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر»، وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما فئة البرامج تضم لجنة التحكيم الإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه زكي.