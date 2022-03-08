فتح باب التصويت للجمهور في برنامج «الدوم»

انطلق التصويت للمتسابقين في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج الإذاعية «الدوم» ضمن مرحلة المفتاح الذهبي يوم السبت الماضي من أجل تصفية المشتركين للمرحلة النهائية من البرنامج.

وأصبح التصويت متاحًا للجماهير من أجل انقاذ المواهب عبر رقم 4050 أو من خلال التصويت عبر رسائل Sms من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

تأهل 10 مشتركين بتصويت لجنة التحكيم

وشهدت الحلقة السابقة من برنامج الدوم تأهل 10 مشتركين حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي.

واختارت لجنة التحكيم في فئة الغناء يمنى حسن رقم 116 من الإسكندرية، رحمة ضاحي رقم 117 من القاهرة، وفارس مصطفى رقم 120 الأقصر، وكروان رقم 119 من القاهرة، وفي فئة التمثيل نادين خالد رقم 216 من القاهرة، وآية زيد رقم 218 من محافظة الإسكندرية ومادونا رقم 219، وهاني من محافظة أسيوط، ومريم مصطفى رقم 220 من القاهرة، ويوسف الجبروني رقم 217 من بورسعيد.

برنامج الدوم تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وشارك في عضوية لجنة تحكيم ببرنامج الدوم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 إلى 28 عامًا من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.