بدء تصويت الجمهور للمتسابقين ضمن مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم

تستمر المنافسة ضمن حلقات برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج «الدوم»، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج وهي «المفتاح الذهبي»، من اجل التأهل للمرحلة النهائية من البرنامج.

ومنذ حلقة الأمس، بدأ تصويت الجمهور يتدخل لإنقاذ المتسابقين، من أجل التصويت لـ10 مشتركين في الثلاث فئات «التمثيلية والغنائية وتقديم البرامج»، وذلك من خلال إرسال أرقام المتسابقين على رقم 4050.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم كل من الفنانة ليلى علوي والموسيقار نادر عباسي والمخرج تامر محسن.

برنامج الدوم أطلقته الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».

تفاصيل لجنة التحكيم لبرنامج الدوم

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما فئة البرامج تضم لجنة التحكيم الإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه زكي.

وتتراوح أعمار المشتركين من الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ28 عاما من جميع المحافظات المصرية، حيث تم اجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

تفاصيل اشتراك المستابقين ببرنامج الدوم

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي، وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.