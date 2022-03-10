مونيكا ألفونس تكشف كواليس مشهدها ببرنامج «الدوم»: «كنت خايفة من المنافسة»

تصدّر اسم الفنانة الشابة مونيكا ألفونس، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعد أن أعلنت لجنة التحكيم عن تأهلها إلى المرحلة نصف النهائية في برنامج «الدوم»، مع النجم محمود بكر، خلال مشاركتها في فئة التمثيل.

وفي هذا الصدد، تواصلت «الوطن»، مع الفنانة مونيكا ألفونس، للكشف عن كواليس مشاركتها في البرنامج، وبداياتها مع التمثيل، إذ أوضحت أنها كانت خائفة في بداية اشتراكها بالبرنامج، قائلة: «كنت خايفة في البداية لأن هيبقى فيه مقارنة ومنافسة كبيرة، لكن في المعهد كنا بنمثل وإحنا مرتاحين مفيش منافسة ما بينا».

مونيكا ألفونس تكشف كواليس مشهدها في برنامج «الدوم»

وكشفت «مونيكا» عن كواليس مشهدها التي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا واستطاعت أن تتأهل به إلى المرحلة نصف النهائية، قائلة: «أنا كنت مبسوطة بالشغل مع النجم محمود بكر، لأني كنت عارفاه، فكنا مرتاحين في التمثيل مع بعض، عشان كده المشهد بفضل الله طلع كويس، وعجب الجمهور».

«مونيكا»: مثلي الأعلى الفنانة يسرى

وأضافت، أن مثلها الأعلى في التمثيل، هي الفنانة يسرى، متمنية المشاركة معها في تقديم عمل فني جديد، لافتة إلى أن أكثر شخصية أثرت بها خلال أحداث برنامج الدوم، هو المخرج تامر محسن، قائلة: «الكلام اللي قالهولنا المخرج تامر محسن، أثر فينا بشكل كبير، وخلانا نحس أننا عايزين ندخل نكسر المسرح تمثيل».

أما عن بدايتها الفنية، فقالت: «في البداية كنت أمثل في الكنيسة ومع أصدقائي، وعندما تخرجت من كلية التجارة، التحقت بمعهد فنون مسرحية، ومن هنا زاد اهتمامي بالتمثيل»، وأشارت إلى مشاركتها حاليًا في عمل درامي جديد، يحمل اسم «أولاد عابد»: «المسلسل بتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وسعيدة جدًا إني شاركت فيه».