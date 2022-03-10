4 قرارات اقتصادية عاجلة من الدولة لدعم المواطن خلال 24 ساعة

في ظل حرص الدولة على دعم المواطن المصري، قررت الحكومة اتخاذ عدد من القرارات العاجلة التي من شأنها تحسين وضع المواطن المصري، لتيسير الأمور المعيشية للأسر كافة، خلال الفترة المقبلة.

قرار بزيادة الحد الأدنى للمعاشات

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1400 جنية بدلًا من 1200 جنية، وذلك في بداية شهر يوليو المقبل، موضحة «القباج» أنّ الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة بيانات ما يقرب من مليون و300 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم النقدي لتكافل وكرامة.

قرار «التجارة» بوقف تصدير السلع الغذائية الرئيسية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الفول والحصى والعدس، وأيضًا وقف تصدير الدقيق والمكرونة بجميع أشكالها وأنواعها، مع فحص ورقابة السلع المستوردة، وذلك لفترة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ نشر ذلك القرار في الوقائع المصرية، وذلك بعد الإطلاع على الدستور ووفقًا للقانون 118 لسنة 1971 في شأن الاستيراد والتصدير.

قرارات التنمية المحلية لضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين

وجهت وزارة التنمية المحلية إلى كل المحافظات بسرعة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات جشع وغش التجار، ورفع الأسعار وتخزين السلع الأساسية والرئيسية وحجبها عن المواطن المصري؛ لرفع أسعارها فيما بعد.

شن حملات رقابية على الأسواق التجارية من جهاز حماية المستهلك

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية موسعة على قطاعي القاهرة الكبرى ووجه بحرى ومدن الدلتا بالعديد من الحملات؛ لضبط الأسواق التجارية بالتعاون مع والرقابة الإدارية والتفتيش الصيدلي ومديريات كل من التموين والصحة وأيضًا مباحث التموين وإدارة العلاج الحر.

ويذكر أن المجهودات كافةً لمنع أى ممارسات من شأنها تضليل المستهلكين وإنفاذًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وأيضًا لمنع الغش والإعلانات المضللة وخداع المواطن المصري، وأخيرًا القضاء على السلع منتهية الصلاحية.