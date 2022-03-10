«التضامن»: حصول أسر ضحايا الحادث الإرهابي في ليبيا على معاش استثنائي

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمدير التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، أن الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، صرفت معاشا استثنائيا لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي تعرض له 21 مواطنا مصريا من العاملين بدولة ليبيا، في فبراير عام 2015 الماضي.

زيادة قيمة المعاش

وأضافت «القباج»، في بيانها، أنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2015، صُرف معاش استثنائي قدره 1500 جنيه شهريًا للمستحقين عن الشهداء والضحايا، ومن بينهم أسرة الشهيد لوقا نجاة أنيس، وتطور هذا المعاش بزيادته السنوية، حيث بلغ الآن 3555 جنيهًا شهريًا، موزعة بالتساوي علي أرملة الشهيد وابنته ووالديه، إضافة إلى صرف المساعدة المقررة والبالغ قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد.

استيفاء الأوراق المطلوبة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدم إضافة حالة الشهيد في السابق إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272، والصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2020، بشأن تحديد أسماء الضحايا والمصابين في تطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، إنما يعود إلي عدم استيفاء المستندات المطلوبة.

وأشارت «القباج» إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي استكملت أوراق الشهيد التي لم تكن متوفرة من قبل أسرته، وهي شهادة وفاة وإعلان وراثة، وتم إضافة الحالة إلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المزمع إصداره لضمه إل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

وأكدت «القباج» تقديرها لكل أسر شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وعملها على توفير كل متطلباتهم، تقديرا من الدولة لتضحيات أبنائهم.