مجلس الوزراء يصدر قرارات بضم 8 مشروعات لأعمال المنفعة العامة

أصدر مجلس الوزراء قرارات وزارية بضم 8 مشروعات خدمية وبنية تحية لأعمال المنفعة العامة، وشملت القرارات المشروعات التالية:

مشروع إقامة غرفة الدفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرنسیس الجهة الغربية، بناحية مركز طوخ ومحطة الصرف الصحى بناحية القلج فى مركز الخانكة وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقليوب وشرق القناطر، والواقعة بحوض الوسطانی بناحية كفر سليم بمركز القناطر الخيرية، وإقامة محطة رفع الصرف الصحي، والواقعة بحوض الغفارة نمرة (5) بناحية نوب طحا بمركز شبين القناطر ومحطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض البوربج محمرة (6) ناحية كفر حمزة - مركز الخانكة بمسطح (۳ قراريط وه ۱۳ سهم) في محافظة القليوبية.

وشملت القرارات مشروع تنفيذ خط الانحدار لمحطة رفع الصرف الصحي ناحية المنيا - مركز الصف فى الجيزة محافظة الجيزة، والواقع بالقطعة (۲۹) بحوض الأوسية القديمة نمرة (5).

ومشروع نزع ملكية أرض العقار الذي كانت تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم(1) ، والكائنة بعرض البحيرة نمرة (4)، قسم أول، بناحية و منية سنتا بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

ومشروع إنشاء كوبري مشاة دسونس - الحلفاوية بمنحدراته على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بمحافظة البحيرة.

ونشرت القرارات التى حملت أرقام من 392 لـ 399، لسنة 2022، فى الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.