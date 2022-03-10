مصرع «عريس» في حادث بعد زفافه بـ3 أسابيع في الشرقية

حالة من الحزن خيمت على قرية «أكياد»، التابعة لمركز فاقوس، شمال محافظة الشرقية، بعد مصرع أحد الشبان من أبناء القرية في حادث، بعد 3 أسابيع فقط من زفافه، وسط انهيار أفراد أسرته.

وفاة عريس بعد 3 أسابيع من زفافه بفاقوس

كد «ربيع عبد الحق»، أحد الأهالي بقرية «أكياد»، أن الشاب «عبد الرحمن محمد المصري» لقى مصرعه إثر تعرضه لحادث، لافتاً إلى أنه كان يتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق، وجاء نبأ وفاته المفاجئة بمثابة الصدمة لأهالي القرية.

وأكد «عبد الحق» أن معظم أهالي القرية كانوا قد توجهوا لتهنئة «العريس» الراحل وأسرته في حفل زفافه، قبل 3 أسابيع، ثم توجهوا اليوم لتعزية أسرته بعد رحيله.

حزن على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت وفاة العريس حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر الوفاة، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء للمتوفي بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وعلقت إحدى المتابعات قائلةً: «ربنا يجعله من المتقين في جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»، كما كتبت أخرى: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله يا رب».

وكتب أحد المتابعين: «البقاء والدوام لله وحده، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان».