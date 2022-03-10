محافظ الشرقية: انطلاق معارض «أهلا رمضان» 15 مارس بأسعار مخفضة «فيديو»

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تقرر تقديم موعد فتح معارض «أهلا رمضان» لتبدأ يوم 15 مارس الجاري، لافتا إلى أن القرار اُتخذ خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويُجرى حاليا تجهيز أماكن المعارض أمام المصنعين والتجار.

وأوضح «غراب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن معرض «أهلا رمضان» ينطلق بالتنسيق مع الغرف التجارية ووزارة التموين، في العديد من المدن والمراكز لتوفير السلع بأسعارها الحقيقة دون استغلال، مؤكدا توافر السلع الغذائية الاستراتيجية بوفرة بما يكفى حاجة المواطنين.

«غراب»: نراقب الأسواق يوميا لضبط المخالفات

وأشار «غراب» إلى أن أجهزة المحافظة تراقب الأسواق بشكل يومي لضبط أي مخالفات في التسعير، أو ممارسات احتكارية، أو محاولة تخزين، أو حجب السلع الغذائية عن الأسواق، لافتا إلى ضبط بعض التجار في حالات تخزين الأرز والدقيق، وطرح بضائعهم في الأسواق بالسعر الحقيقي.

سلع غذائية بأسعار مخفضة في المنافذ التموينية

وأكد محفاظ الشرقية، أن المنافذ التموينية ستوفر جميع السلع الغذائية بأسعارها المتفق عليها وبكميات كبيرة، إضافة إلى الرقابة المستمرة على المخابز للتأكد من توفر الخبز بجودة عالية تليق بالمواطن المصري، وعدم تسريب أي دقيق أو مكونات الخبز في السوق السوداء.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، حددت أسعار المواد الغذائية في معرض أهلا رمضان 2022، بالتزامن مع قرب افتتاحه، إذ سيجرى ضخ العديد من السلع الغذائية الأساسية والسلع المرتبطة بشهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة للمواطنين، مقارنة بأسعار الأسواق، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.

وأكدت الوزارة، أن المعرض سيفتتح يوم 15 مارس 2022 في المحافظات، وينطلق المعرض الرئيسي يوم 24 من نفس الشهر، في أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة.