فتش عن الأزواج.. كشف ملابسات مقتل سيدة بالمنوفية وشخص في الشرقية

ورد بلاغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من شخصين، مقيمين بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة، بأنهما توجها لزيارة ابنتهما المقيمة بدائرة المركز متزوجة من شخص «له معلومات جنائية»، لعدم ردها على هاتفها المحمول منذ 10 أيام، وعقب وصولهما تقابلا مع والدة الزوج، وأخبرتهما بوفاة الابنة منذ حوالي 3 أيام ورفضت الإفصاح عن مكان دفنها.

كشف غموض مقتل سيدة بالمنوفية

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، إلى وجود خلافات زوجية بين المذكورة وزوجها، أسفرت عن تعديه عليها بالضرب حتى فقدت الوعي فاصطحبها برفقة والدته وشقيقه لعيادة أحد الأطباء، الذي أخبرهم بسوء حالتها وضرورة نقلها لإحدى المستشفيات لعلاجها فعادوا لمسكنهم وعقب ذلك توفيت متأثرة بإصابتها، فتخلصوا من الجثة بوضعها داخل جوال وربطوه بحجارة، وأحضر شقيقه دراجة بخارية «تروسيكل» خاصة به، ثم وضع زوجها ووالدته الجثة بالدراجة، وتوجهوا إلى رياح الباجورية بدائرة مركز شرطة الباجور حيث ألقوا الجثة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال الجثة.

مقتل شخص بالشرقية.. وزوجته تتستر على الجريمة

ورد بلاغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية من شخص وشقيقته، مقيمان بدائرة القسم، بوفاة شقيقهما المقيم بدائرة القسم بمحل سكنه، واكتشافهما وجود إصابات بالجثة واشتباههما في الوفاة جنائيا واتهما زوجة المتوفي ونجل ابنة خال المتوفي «له معلومات جنائية».

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وبمناقشة زوجة المتوفي اعترفت بوجود خلافات بينها والمتهم الثاني وبين زوجها أسفرت عن مشاجرة تعدى على إثرها المتهم الثاني عليه بالضرب بالأيدى وبعصا خشبية «أرشدت عنها»، فأحدث إصابته المشار إليها ووفاته، فاتفقت والثاني على الاتصال بشقيقة المتوفي وإخبارها بوفاته متأثرا بإصابته إثر سقوطه من على سلم بجهة عمله ولدى حضور المُبلغان ومشاهدتهما الإصابات بجسم المتوفي اشتبها في الوفاة، فلاذ المتهم الثاني بالهرب.

وتوصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، إلى مكان اختباء المتهم الهارب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول وفيزا كارت «خاصين بالمجني عليه»، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى، واستيلائه على المضبوطات عقب وفاة المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.