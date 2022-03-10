ضيوف مهرجان الأقصر على «الريد كاربت» في حفل ختام الدورة الـ11

توافد النجوم والمكرمين وضيوف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على السجادة الحمراء «الريد كاربت»، في حفل ختام الدورة الحادية عشرة التي ستشهد تكريم المخرج التونسي الكبير فريد بوغدير، كما ستشهد تكريم السينما الأوغندية ضيف شرف الدورة الحالية.

حفل ختام الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر، تقدمه الإعلامية والفنانة وفاء ميراس ويخرجه عادل بركات.

تفاصيل حفل الختام

ويختتم اليوم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته الحادية عشرة بقصر ثقافة الأقصر الساعة الثامنة مساء وتقدم الفقرة الفنية بالحفل فرقة «كالابار دانس تروب» النيجيرية، وتقدم حفل الختام المذيعة والفنانة المغربية وفاء مراس.

أهم ضيوف حفل الختام

ومن ضيوف حفل ختام مهرجان الأقصر، المنتج الكبير محمد العدل، والمخرج مجدي أحمد علي، والفنان أحمد مجدي عضو لجنة التحكيم، والفنان شريف حلمي، والناقد نجيب ساجنا والمخرج حسن بن جلون والدكتور الأسعد الجاموسي، والفنان الكبير محيي إسماعيل، والممثل الكبير محمود حميدة رئيس شرف المهرجان.

ويبدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم عرض «برومو» حصاد الدورة الحادية عشرة ، ثم «برومو» لهيئة تنشيط السياحة، لأن دورة هذا العام كانت تحت شعار «إعادة اكتشاف مصر».

ويلقي رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد كلمة حفل الختام، وكلمة أخرى للمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، كما يلقي محمد عبدالفتاح نائب محافظ الأقصر كلمته نيابة عن السيد مصطفى ألهم المحافظ، وتنتهي الكلمات على المسرح بكلمة الممثل محمود حميدة رئيس شرف المهرجان.