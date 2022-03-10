تفاصيل 3 إطلالات للفنانة هبة عبدالغني في مهرجان الأقصر (صور)

تواجدت الفنانة هبة عبدالغني في الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر، الذي تقام فعالياته حاليا داخل المحافظة، وظهرت بأكثر من إطلالة مختلفة، أحدها وسط المعابد الأثرية.

الإطلالة الأولى في حفل الافتتاح

الإطلالة الأولي التي حضرت بها حفل الافتتاح، كانت علي السجادة الحمراء، وصورتها نورا يوسف؛ وشارك فيها الاستايليست خلود حلمي، وجرى اختيار الفستان باللون الاخضر لمني جوده؛ ومجوهرات جلامور وحذاء بيكسي؛ وتصفيف الشعر لصالون محمد الصغير.

وظهرت الفنانة هبة عبدالغني بإطلالة أخرى نهارية مختلفة تماما؛ في أثناء مناقشة كتاب «حسين فهمي.. سيرة السينما المصرية في نصف قرن»؛ الذي أعده الناقد أحمد شوقي، وأقيمت في طريق الكباش.

وصور الفنانة هبة عبدالغني، أحد أبناء محافظة الأقصر، وهو سامو، المعروف بكونه أحد المصورين البارزين في المحافظة، وسط المعابد والآثار، بمشاركة الاستايليست خلود حلمي وجامبسوت وكيمونو، وحزام ومجوهرات سامي أمين وتصفيف شعر لصالون محمد الصغير وماكياج مورا.

الإطلالة الثالثة

أما عن الإطلالة الثالثة فكانت متجددة ومختلفة، وارتدت الفنانة خلالها فستانا باللون الأسود في حفل العرض الأول لفيلم «2 طلعت حرب»، للمخرج مجدي أحمد علي، في قصر ثقافة الأقصر.

جاء ذلك عقب مشاركة الفنانة هبة عبدالغني؛ في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، من خلال بعض الفعاليات، أبرزها مسابقة «إعادة اكتشاف مصر»، والندوات المختلفة، منها ندوة الفنانة الراحلة هدي سلطان، إضافة إلى زيارتها لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر.

وعادت هبة عبدالغني من مهرجان الأقصر لتستأنف تصوير بعض أعمالها الفنية المختلفة، التي من المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، منها مسلسل «جزيرة غمام»، بطولة النجوم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين وأحمد أمين وآخرون؛ إضافة إلي مشاركتها كضيفة شرف في «سوتس بالعربي»، الذي يعرض حصريا على شاشة قناة سي بي سي، خلال الشهر المبارك.