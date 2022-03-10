جراحة عاجلة لإعادة ذراع مصاب في حادث بمستشفى «مطروح العام»

نجح فريق طبى بمستشفى مطروح العام في إجراء جراحة دقيقة لمواطن، كان مهدداً بفقدان ذراعه، بعد تعرضه لحادث سيارة، اليوم الخميس، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى، واستقبله الأطباء حالة الشاب، وبتوقيع الكشف عليه تبين إصابته بجرح هرسي تهتكي حول مفصل الكوع الأيسر، وبمجرد دخول المصاب للطوارئ جرى فحص الجرح وعمل الأشعات والتحاليل اللازمة، وتحضير الدم والبلازما اللازمة، وإعطاء المصاب مصل ضد «التيتانوس» للوقاية.

جراحة معقدة بمستشفى مطروح العام

وقال الدكتور صبرى شعبان، مدير مستشفى مطروح العام، في تصريح لـ«الوطن»، مساء اليوم، إن الفريق الطبي قرر إجراء عملية للمصاب، وجرى تجهيزه سريعاً، وفور دخول المريض غرفة العمليات، تم إجراء استكشاف للجرح، بعد غسيل الجرح والذراع بمحلول الملح والبيتادين ومياه الأكسجين، وتبين وجود قطع وفقدان جزء من العصب الأوسط، مع قطع بالرباطين الداخلي والخارجي لأسفل عظمة العضد اليسرى، مع قطع بكل أوتار مجموعة العضلات القابضة لمفصل الكوع الأيسر.

وأشار مدير مستشفى مطروح العام إلى أنه تم وضع تعليم نهايتي العصب الأوسط، بواسطة خيط جراحي وغرز أولية، لاستخدامها كدليل لعملية توصيل العصب في عملية لاحقة بعد 6 أسابيع للتوصيل النهائي وترقيع العصب، وجرى إعادة رتق العضلات والأوتار، مع تقريب حافتي الجرح، الذي يتجاوز 20 سنتيمتراً، وعقب الإفاقة، تم حجز المريض بالقسم الداخلي للمتابعة واستكمال العلاج.

الفريق الطبى في مستشفى مطروح

وأجرى العملية الجراحية الدقيقة بمستشفى مطروح العام فريق طبي ضم كلاً من الدكتور رامي عطية، استشاري جراحة العظام، والدكتور حامد الهواري، استشاري جراحة العظام، والدكتور أحمد الشتيوي، اخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد السوهاجي، استشاري الجراحة، والدكتور عبد الرحمن عبد الله، طبيب الجراحة، والدكتور أحمد غانم، اخصائي التخدير، وطاقم التمريض بالعمليات.

وكيل وزارة الصحة يتابع المرضى

ولفت «شعبان» إلى أن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، حرص على الحضور منذ اللحظات الأولى لوصول المصابين، ووجه بسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لهم، وغادر بعد أن اطمأن على المصابين، ووجه إدارة المستشفى بتذليل كافة المعوقات التي تواجه ذوي المصابين، مشيراً إلى أن المستشفى العام به جميع الإمكانيات التي تلزم للتدخل في هذا النوع من الإصابات.

عمليات مستشفى مطروح العام بالمجان

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أن جميع العمليات في المستشفى العام تجرى بالمجان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وذلك عن طريق الطوارئ أو على نفقة الدولة أو التأمين الصحي لمن تشملهم مظلة التأمين الصحي دون تحمل المريض أي نفقات، وأوضح أن المستشفى يطبق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.