مركز جديد لتلقي لقاح كورونا في مستشفى أطفال مطروح

أعلن الدكتور محمد على المتولى وكيل وزارة الصحة بمطروح، فتح مقر جديد للمواطنين في محافظة مطروح لتلقي تطعيم لقاح كورونا في مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة مرسى مطروح، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تلقي جميع المصريين لقاح الفيروس للوصول إلى المناعه الجماعية.

مقر ثابت لتطعيم لقاح كورونا بمستشفى أطفال مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم، إن هذا المقر الخاص بتلقي المواطنين لقاح كورونا المضاد لفيروس كورونا، هو مقر ثابت لمنع انتشار «كوفيد - 19»، ويقع داخل مستشفي الأطفال التخصصي للعاملين والمترددين عليها من المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.

بدء تلقي تطعيم لقاح كورونا في مستشفى أطفال مطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه بالفعل بدأ العمل في مركز التطعيم الجديد للقاح كورونا بمستشفى مطروح العام، لجميع المواطنين اعتبارا من اليوم السبت 16 أكتوبر الجارى، ويعمل يوميا بانتظام.

توافر التطعيم بمراكز لقاح كورونا في مطروح

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أن جميع أنواع التطعيمات تتوافر في مراكز التطعيمات المخصصة لتلقى لقاح كورونا على مستوى محافظة مطروح، فضلا عن سرعة التعامل مع المواطنين، وحسن التعامل معهم من الإداريين والأطباء داخل جميع المراكز مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، داخل المراكز منذ دخول المواطن وحتى مغادرته، في ظل الإقبال من المواطنين على المراكز مع تنفيذ حملة للتوعية على مستوى مراكز ومدن وقرى مطروح للتوعية المستمرة بأهمية التطعيم بلقاح كورونا، لحماية المواطنين والحفاظ عليهم.