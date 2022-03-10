مصرع شاب وإصابة فتاة في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

لقي شاب في الأربعينيات من عمره مصرعه قبل قليل، وأصيبت فتاة في العشرينيات، جراء حادث تصادم سيارتين على طريق «36 الحربي»، بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، حيث تم نقلهما للمستشفى، بواسطة سيارات الإسعاف، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق «الحربي»، قرب إحدى محطات خدمة السيارات، غرب مدينة الإسماعيلية، مما أسفر عن وقوع مصابين.

انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث أكدت مصادر طبية أنه تم نقل كل من «حسام فتحي حسن إبراهيم»، 41 سنة، مقيم بمنطقة الشيخ زايد، التابعة لحي ثالث الإسماعيلية، مصاباً بنزيف داخلي من الأنف، وتوقف في عضلة القلب، توفى فور وصوله المستشفى، كما تم نقل فتاة في العقد الثالث من عمرها، لنفس المستشفى حيث تخضع للعلاج.

انتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث

ووجه اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، بتحرك قوة شرطية من مركز الإسماعيلية إلى مكان البلاغ لفحصه، فيما انتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ لإزاحة السيارات عن مكان الحادث، وإعادة الحرمة المرورية.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، حيث أمرت بالتحفظ على الجثمان، وانتداب مفتش الصحة للمعاينة، قبل التصريح بدفنه بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.