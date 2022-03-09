ضبط 1200 عبوة مسحوق عصائر رمضانية منتهية الصلاحية في الإسماعيلية

ضبطت حملة تفتيش مكبرة في مركز ومدينة القصاصين التابع لمحافظة الإسماعيلية، كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، خلال متابعة الأسعار في الأسواق والمحال التجارية والتأكد من توافر كافة السلع التموينية والرئيسية بالمنافذ.

وشملت المضبوطات: 1200 ظرف مسحوق عصائر رمضان منتهية الصلاحية، و27 كيلو من اللحوم والأغذية غير محتفظة بالخصائص الطبيعية، و400 كيلو مخلل بدون بيانات، غير محتفظة من الخصائص الطبيعية. وأوصت الحملة بالغلق الإداري لثلاث منشآت بسبب وجود خطر داهم على الصحة العامة.

وقاد الحملة التموينية، اليوم الثلاثاء، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية، شملت المدينة وعدد من القرى التابعة للمركز، حيث انتهت بتحرير 13 محضرًا متنوعًا، بين مخالفة الأسعار، ومخالفة الشروط الصحية وشروط النظافة، إضافة إلي عدم الإعلان عن قائمة الأسعار أمام المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة القصاصين أن الحملات مستمرة بشكل يومي لمتابعة حال الأسواق والتفيش المستمر على الأسعار لضمان عدم التلاعب بها.

الغرفة التجارية تستعد لمعرض أهلاً رمضان

وفي سياق متصل، أعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية عن استعدادها لمعرض أهلاً رمضان والذي يجري التنسيق لتنفيذه بالتعاون مع ديوان عام المحافظة.

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إنه يجرى توفير كافة السلع بأسعار مخفضة للجمهور، بالتوازي مع جهود الغرفة لضبط الأسعار في الأسواق خلال الفترة الحالية، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين.