ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 200 طربة حشيش بـ1.5 مليون جنيه في الإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية من استهداف 3 عناصر إجرامية، تعمل في الاتجار بالمواد المخدرة على نشاط واسع، خاصة مخدري البانجو والحشيش.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفصيلية عن 3 أشخاص يعملون في ترويج الحشيش، وذلك بدائرة مركزي شرطة الإسماعيلية وأبوصوير وقسم شرطة ثالث.

استهداف المتهمين

وأعد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية خطة مكبرة، بعد رصد تحركات متهمين اثنين في القضية الأولى، ونجحت الحملة في ضبطهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

وضبطت الحملة بحوزة المتهميّن 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين داخل سيارة مملوكة لأحدهما.

كما نجحت حملة مكبرة أخرى في استهداف متهم ثالث بدائرة قسم شرطة ثالث وبحوزته 100 طربة من مخدر الحشيش وسلاح ناري وكمية من الطلقات والذخيرة.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن القيمة الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة تتجاوز مليون ونصف جنيه تقريباً، مشيرة إلى أن المتهمين اعترفو بالاتجار في المواد المخدرة وان المبالغ المالية من حصيلة البيع.

تكثيف الحملات الأمنية

وتكثف مديرية أمن الإسماعيلية بالتعاون مع الأمن الوطني والامن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات من حلملاتها في الفترة الحالية لضبط مروجي المواد المخدرة.

واستهدف ضباط البحث الجنائي في مديرية أمن الإسماعيلية عددا كبيرا من مروجي المواد المخدرة وخاصة المستحدثة منها كمخدر الشابو والاستروكس والفودو والمخدرات التخليقية.