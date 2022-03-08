إصابة 13 شخصاً في سقوط سيارة ميكروباص بترعة الإسماعيلية 

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، محملة بالركاب، في ترعة الإسماعيلية، قرب مدخل المدينة، من ناحية طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مدير أمن الإسماعيلية بانقلاب ميكروباص في الترعة

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب في ترعة الإسماعيلية، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور، وجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوة من الشرطة والأجهزة المعنية إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف والحماية المدنية

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

كما دفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد خالد كمال، بعدد من سيارات الحماية إلى مكان الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص من الترعة.

أسماء المصابين في حادث ترعة الإسماعيلية

تسبب الحادث في إصابة كل من «فيصل محمد حلمي»، 23 سنة، مقيم بمنطقة الشيخ زايد في الإسماعيلية، و«محمد عبد الخالق عبد الحميد»، 27 سنة، مقيم بقرية أبو سلطان، و«أمين عبد الله الغريب»، 53 سنة، مقيم بمنطقة السابعة، و«نرمين أحمد محمد»، 25 سنة، مقيمه بمنطقة الشيخ زايد، و«نسمة إيهاب عبد الرازق»، 56 سنة، مقيم بأرض الجمعيات، و«سالم صابر عبد الشافي»، 39 سنة، مقيم بمنطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية.

كما أسفر الحادث عن إصابة «هاني فاروق عبد المقصود»، 46 سنة، مقيم بحي الصفا، و«محمد علي محمد»، 29 سنة، مقيم بالشيخ زايد بالإسماعيلية، و«معتز بالله أحمد»، 36 سنة، مقيم بحي السلام بالإسماعيلية، و«فتحي خلف عبد العزيز»، 46 سنة، مقيم بمحافظة الإسكندرية.

شهود عيان: سيارة مخالفة سبب الحادث

وأكدت مصادر أمنية أنه تم التحفظ على سيارة نقل ثقيل «تريلا»، في مكان الحادث، لتسببها في انقلاب السيارة الميكروباص بركابها في الترعة، فيما أفاد عدد من الشهود بأن الحادث وقع بسبب سير السيارة النقل في طريق عكس الاتجاه المخصص للسير، فيما حررت الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.