عامل يصيب زوجته بحروق في التبين: سكب حلة البسلة الساخنة فوق جسدها

أقدم عامل على سكب حلة بسلة ساخنة على رأس زوجته؛ مما أصابها بحروق من الدرجة الأولى وتسببت لها في إصابات في أنحاء متفرقة بجسدها داخل منزلهم بمنطقة التبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مشادة كلامية

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة التبين إشارة من إحدى المستشفيات يفيد وصول ربة منزل تدعى نيرمين 30 سنة وبها إصابات بحروق فى أنحاء متفرقة من جسدها، وعقب الانتقال وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة زوجها، وأن السبب نشوب مشادة كلامية بين الضحية وزوجها المدعو كمال 35 عامًا.

ضبط المتهم

وتبين أن الضحية كانت تقوم بإعداد الطعام، فقام زوجها بحمل حلة البسلة من أعلى البوتاجاز وقام بسكبها على جسدها مما تسبب في إصابتها بحروق من الدرجة الأولى من أماكن متفرقة من جسدها، كما تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.