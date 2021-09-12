سقوط عصابة السولار بـ40 طنا.. فتحوا محبس في خط «السخنة - التبين»

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.. أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تواجد سيارة فنطاس على خط السولار «السخنة - التبين» الممتد بالمنطقة الجبلية، وبالانتقال أمكن ضبط السيارة حال خروجها من أحد المدقات الجبلية قيادة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ومُحملة بكمية من المواد البترولية «سولار» تقدر بنحو 40 طنا، مُستولى عليها من الخط المشار إليه، وقرر السائق أنه كان فـى طريقه لتوصيلها لمالك السيارة.

كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، عن أن وراء تركيب المحبس على الخط المشار إليه وتحميل السيارة المشار إليها (3 أشخاص، مقيمين بالجيزة) وقيامهم بالتردد على أحد المدقات الجبلية بطريق الجلالة دائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمدق المشار إليه وبحوزتهم (سيارة ربع نقل - بندقية آلية – عدد من الطلقات وخزينة لذات السلاح - مبلغ مالي - 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحيازتهم للسلاح المضبوط لحماية نشاطهم الإجرامي، وأن السيارة المضبوطة ملك أحد المتهمين.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.