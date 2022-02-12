عامل يقتل طليقته أثناء مشادة كلامية بينهما في العجوزة

لقيت ربة منزل، 44 عاما، مصرعها داخل شقتها في العجوزة وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن المجني عليها توفيت خلال محاولات اسفعافها في المستشفى إثر اصابتها البالغة التي تعرضت لها على يد طليقها.

تفاصيل الواقعة

وتواصل أجهزة الامن بمساعدة اللواء علاء سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ملاحقة منفذ الجريمة لضبطة وتقديمه للمحاكمة، وبحسب أقوال شقيق المجني عليها ونجل عمها فقد أكدا لفريق البحث الجنائي، أن المجني عليها فوجئت بطليقها يتعتدي عليها بالضرب خلال مشادة كلامية، وتمكن بعدها من الهرب وتم نقلها لمستشفى الموظفين، ولكنها توفت على إثر إصابتها.

تفاصيل الاعتداء على المجني عليها

وانتقلت أجهزة الأمن بقيادة اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية إلى مكان الحادث فور تلقيها بلاغ من المستشفى يفيد بوصول سيدة أربعينية مصابة بكدمات بالرأس وجرح رضي بالحاجب الأيمن، وتوفيت على إثر إصابتها في محاولة لفك ملابسات الواقعة، والتي كشفت التحريات أن المجني عليها كانت متزوجة من المتهم وحدث بينهما خلافات زوجية انتهت بالطلاق، ولكن الخلافات كانت لا تزال قائمة بسبب وجود قضايا بينهما.

وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب وفاة المجني عليها، وأمرت وحدات البحث بسرعة القبض على الجاني للتحقيق معه وتقديمة للمحاكمة وتتابع النيابة العامة سير التحقيقات.