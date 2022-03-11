المنشآت السياحية تطالب بالسماح بتقديم الشيشة في المطاعم خلال شهر رمضان

قال علي كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المطاعم السياحية والكافيتريات ممنوعة من تقديم الشيشة خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن استمرار منع تقديم الشيشة بالمنشآت السياحية سيؤثر بالسلب على نسب الإقبال على المطاعم والكافيتريات خاصة في الفترة ما بين الإفطار والسحور، موضحا أن نحو 50% من رواد المطاعم السياحية سواء المصريين أو العرب يذهبون إلى تلك المنشآت من أجل الشيشة.

مقترحات للسماح بتقديم الشيشة في المطاعم السياحية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الغرفة تقدمت بالعديد من الاقتراحات إلى وزارة السياحة والآثار، والجهات الحكومية المسؤولة، من أجل السماح للمنشآت والمطاعم السياحية بتقديم الشيشة، منها استخدام أدوات أحادية الاستخدام، وتقديمها فقط بالأماكن المفتوحة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الممكنة، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من تلك الاقتراحات هو رفع نسب الإقبال على تلك الأماكن وتقليل الخسائر التي تكبدتها المطاعم خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الشيشة أحد أهم أدوات الجذب للمطاعم السياحية والكافيتريات.

السماح بالشيشة والخيام الرمضانية يرفع نسب الإقبال إلى 90% خلال رمضان

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن موافقة الحكومة على السماح للمطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر رمضان، بإنشاء خيم رمضانية وتقديم الشيشة ومد مواعيد غلق المطاعم السياحية حتى الساعة الـ3 صباحا، يرفع نسب الإقبال خلال وجبتي السحور والإفطار لأكثر من 90%، لافتا إلى أن السعودية والإمارات سمحتا منذ فترة بتقديم الشيشة بالمطاعم والمنشآت مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأوضح أن المطاعم والمنشآت السياحية تلقت خلال الأيام الماضية، مئات الطلبات من المواطنين المصريين والعرب، سواء مجموعات او أفراد، لحجز أماكن للإفطار والسحور خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن شهر الصوم سيشهد تواجد أعداد جيدة من السياح العرب الذين يفضلون قضاء شهر الصوم في مصر.