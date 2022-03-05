إلغاء تصريح الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي قبل حلول شهر رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إلغاء تصريح الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي، عقب قرار من وزارة الداخلية السعودية برفع إجراءات مواجهة كورونا، وهو الإجراء الذي يأتي مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وسبق وجرى إلغاء التباعد الاجتماعي داخل الحرمين الشريفين، كما شمل القرار أيضا إلغاء التصاريح لزيارة قبر النبي داخل المسجد النبوي.

وخلال الأسابيع الماضية، اتخذت السعودية مجموعة من الإجراءات التي تستهدف التخفيف من القيود التي فرضت في إطار مواجهة فيروس كورونا، ويعتمد الأمر في ذلك على تطورات الوضع الوبائي في المملكة، وما تقدمه الجهات الصحية المعنية من تقارير بشأن معدلات الإصابة بالفيروس.

حيثيات إلغاء تصريح الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي

وأكدت وزارة الحج والعمرة، إلغاء تصريح الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي، على أن يكتفى بإثبات حالة التحصين ضد فيروس كورونا من خلال تطبيق «توكلنا».

وكانت السعودية، قررت مساء اليوم، إلغاء إجراءات مواجهة كورونا، وفي مقدمتها إلغاء التباعد الاجتماعي سواء في الأماكن المفتوحة أو الأماكن المغلقة، بما في ذلك الحرمين الشريفين، لكنها جعلت الكمامة إلزامية في الأماكن المغلقة.

ويعتقد أنه من شأن هذه الإجراءات الجديدة أن تشهد تكلفة العمرة لهذا العام انخفاضا في أسعارها، كذلك الحج، مع توفير النفقات التي كانت تنفق في الحجر الصحي بأحد الفنادق فضلا عن تكلفة المسحات الطبية.

السعودية ترفع إجراءات مواجهة كورونا قبل رمضان

كما جاء من بين هذه التعديلات إلغاء مسألة إجراء مسحة «بي سي آر» وظهور النتيجة سلبية كشرط للسفر إلى السعودية، كما ألغت أيضا الحجر الصحي والمؤسسي الذي كان يفرض على من يأتي إلى المملكة.

وأكدت «الرياض» أن إلغاء العمل بتلك الإجراءات يتطلب عدة أمور أخرى يأتي في مقدمتها الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاحات المعتمدة في السعودية -أي الجرعة الثالثة- كشرط لدخول الأماكن العامة والمشاركة في الفعاليات والمناسبات المختلفة.