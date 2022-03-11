«جريمة الرياح».. تفاصيل مقتل زوجة على يد مسجل خطر ووالدته ولغز الـ10 أيام

تفاصيل صادمة كشفت عنها تحريات قطاع الأمن العام في واقعة اختفاء ربة منزل تدعى «س. ح» 28 عاما، في مدينة أشمون بالمنوفية، التي أبلغت أسرتها باختفائها وعدم العثور عليها بمنزل زوجها «بهجت. و»، وتبين وجود شبهة جنائية وراء اختفاء المجني عليها.

ضرب أفضى لموت

التحريات التي أشرف عليها قطاع الأمن العام، توصلت إلى أن خلافا نشب بين المجني عليها وزوجها، الذي تبين أنه مسجل خطر، وأنه اعتدى عليها بالضرب حتى أصيبت بجروح خطيرة، فقام الزوج بمساعدة والدته بنقلها بين الحياة والموت إلى إحدى العيادات لإسعافها، لكن الطبيب رفض استقبالها، وأخبرهم أن الحالة خطرة وتحتاج إلى النقل إلى مستشفى بأقصى سرعة.

وخوفا من المساءلة تشاور المتهم مع والدته وقررا عدم نقلها للمستشفى وإعادتها للمنزل، وفور عودتهما توفيت الزوجة جراء إصابتها، فقام الزوج بالاستعانة بوالدته وشقيقه وقاموا بوضع الجثة في «جوال» على «تروسيكل» ونقلوها إلى رياح الباجور وألقوها في المياه.

10 أيام من الغموض

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من شخصين مقيمين بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة، بأنهما حال قيامهما بزيارة ابنتهما المقيمة بدائرة المركز وهي متزوجة من أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، لعدم ردها على هاتفها المحمول منذ 10 أيام، وعقب وصولهما تقابلا مع والدة زوج ابنتهما، وأخبرتهما بوفاتها منذ 3 أيام، ورفضت الإفصاح عن مكان دفنها.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، إلى وجود خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها أسفرت عن تعديه عليها بالضرب حتى فقدت الوعي فاصطحبها وبرفقته والدته وشقيقه لعيادة أحد الأطباء الذي أخبرهم بسوء حالتها وضرورة نقلها لأحد المستشفيات لعلاجها فعادوا لمسكنهم، وعقب ذلك توفيت متأثرة بإصابتها، فقاموا بالتخلص من الجثة بوضعها داخل جوال وقاموا بربطه بحجارة، وقام شقيقه بإحضار دراجة بخارية «تروسيكل» ثم قام زوجها ووالدته بوضع الجثة وتوجهوا جميعاً إلى رياح الباجورية بدائرة مركز شرطة الباجور، وألقوا جثة المجني عليها به.

حبس المتهمين

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعقب ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال الجثة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.