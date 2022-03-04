اختفاء طالبة في ظروف غامضة بالفيوم: «راحت الدرس ومرجعتش»

حالة من الخوف والرعب تعيشها أسرة الطالبة نورهان سعيد، بعد اختفائها في ظروف غامضة، إذ خرجت لحضور درس خصوصي في شارع مصطفى كامل بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، إلا أنها تأخرت في العودة وأُغلق هاتفها، وعندما شعرت أسرتها بالقلق وبدأوا البحث عنها والسؤال لدى المدرس تفاجئوا أنها لم تذهب إلى الدرس، فبدأت الأسرة حملة للبحث عنها في كل مكان، كما نشروا صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أملا في الوصول إليها.

بلاغ باختفاء طالبة بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بحضور والد طالبة تدعى نورهان سعيد، 16 سنة، ومقيم بمنطقة الصوفي، إلى ديوان القسم، وأبلغ باختفاء ابنته منذ صباح أمس الخميس، عقب ذهابها لحضور درس خصوصي بشارع مصطفى كامل بنطاق القسم، ومرور أكثر من 24 ساعة على اختفائها.

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وأشار والد الطالبة، إلى أن ابنته تأخرت في العودة للمنزل، فاتصلت بها والدتها للاطمئنان عليها وفوجئت بهاتفها مغلقا، واعتقدت أنه بطارية الهاتف قد نفدت، فانتظرت الأسرة عودتها ولكن بلا فائدة.

نشر صورها على «فيسبوك»

نشرت أسرة الطالبة المختفية صورها عبر الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبين من يراها بأن يبلغهم عن مكانها، والدعاء لها بأن يردها الله إلى أسرتها سالمة.

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تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.