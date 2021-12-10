الأمن يضبط صاحب كافيه في مدينة نصر.. وضع كراسي في الطريق العام

نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تضمن تضرر بعض المواطنين بالقاهرة من تعديات مالك أحد الكافيهات بمدينة نصر.

استجابة سريعة لشكوى سكان عقارات مدينة نصر

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تضمن تضرر قاطنى أحد العقارات «بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة» من مسؤولي أحد الكافيهات لقيامه بوضع كراسى ومناضد بالطريق العام واستغلال جزء من الحديقة الملاصقة للكافيه.

إزالة الإشغالات وفتح الطريق

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط «مالك الكافيه، مقيم بدائرة القسم» وإزالة كافة الإشغالات وفتح الطريق، وتبين إدارته للمكان بدون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.