الإعلام الكويتي: النيابة تطعن على براءة المتهمين في قضية صندوق الجيش

قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الجمعة، إن النيابة العامة في الكويت تعتزم الطعن على الأحكام التي صدرت ببراءة المتهمين في قضية صندوق الجيش، المتعلقة باختلاس المال العام من قبل محكمة الوزراء، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، فيما قالت المحكمة إن الأموال التي تم صرفها أُنفقت بمعرفة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، في مصالح عليا للبلاد ولاعتبارات سيادية.

وذكرت محكمة الوزراء أن التكتم على المبالغ وأوجه صرفها تفرضه لوائح الجهات السيادية واعتبارات الأمن القومي في الكويت، بحسب ما جاء في حيثيات الحكم.

حكم البراءة في قضية صندوق الجيش ليس نهائيا

أكد مصدر مطلع، لصحيفة «القبس» الكويتية، أن النيابة ستطعن على حكم براءة المتهمين في قضية صندوق الجيش أمام محكمة التمييز، قائلا إن حكم البراءة ليس نهائيا، ومن ثم يمكن الطعن عليه.

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وأوضح المصدر، أن هناك إجراءات ستتخذ قبل البدء في الطعن على أحكام البراءة في قضية صندوق الجيش، وهي قراءة حيثيات الحكم الصادر وما استند إليه من أدلة، وبالتالي الرد على هذا الحكم وتقديم الرد أمام محكمة التمييز، التي هي أعلى درجات المحاكم في الكويت والتي يكون الحكم الصادر منها نهائيا.

قضية صندوق الجيش تشغل الرأي العام

كانت قضية صندوق الجيش واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام في الكويت، إذ جرت اتهامات بالاختلاس من قبل بعض الجهات، ليتم إحالة القضية إلى محكمة الوزراء المختصة بهذه القضية، فيما جاء الحكم الصادر عنها بتبرئة جميع المتهمين في القضية.

وذكرت «سبوتنيك»، أن محكمة الوزراء أكدت أن الأدلة على جريمة اختلاس المال العام لم تتوافر أركانها بصفة يقينية بحق المتهمين التسعة في القضية، كما أن الأدلة خلت من أي أدلة ثبوتية يمكن الاعتماد عليها في إدانة المتهمين.