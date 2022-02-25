«العسومي» يهنئ الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير: نهضة وإنجازات

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، ومرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وذكرى التحرير.

نهضة وإنجازات في الديمقراطية

وثمن «العسومي»، في تصريح له، اليوم الجمعة، ما حققته دولة الكويت من نهضة وإنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي، ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، بفضل السياسة الحكيمة لأمير دولة الكويت وولي العهد، متقدما بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لدولة الكويت وقيادتها وشعبها بدوام الأمن والتقدم.