الكويت أول دولة تسمح للقادمين من الخارج المصابين بكورونا دخول البلاد

سمحت اليوم الكويت، كأول دولة، للقادمين من الخارج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بدخول البلاد.

شروط دخول القادمين المصابين بفيروس كورونا إلى الكويت

شددت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، الإجراءات الاحترازية الموجهة لشركات السياحة والطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، مضيفة أن المطعمين، الذين أصيبوا بالفيروس خارج البلاد، عليهم إحضار نتيجة فحص «بى سى أر» إيجابية، ما بين 7 إلى 28 يوما قبل تاريخ وصولهم للبلاد.

وأشارت الإدارة العامة للطيران، إلى أنه يجب أيضًا على المواطنين الكويتيين غير المطعمين القادمين من الخارج، إحضار نتيجة فحص «بى سى أر» إيجابية، خلال الفترة ما بين 10 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول.

الطيران المدني : يسمح للقادمين المصابين بفايروس كورونا بدخول البلاد بعد قضائهم فترة العدوى اعتبارا من 2022/1/12:

1. المحصن: يكون لديه نتيجة فحص PCR ايجابية مابين 7 الى 28 يوم قبل تاريخ الوصول .

2. غير المحصن : يكون لديه نتيجة فحص PCR ايجابية مابين 10 الى 28 يوم قبل تاريخ الوصول. pic.twitter.com/J41wiM1zf2 — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) January 11, 2022

وفي السياق ذاته، أصدر مجلس الوزراء الكويتي، إجراءات جديدة لمواجهة الجائحة، التي من المقرر تطبيقها اعتبارا من اليوم، بعد تسجيل البلاد أمس الثلاثاء، نحو 4 آلاف و397 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق تشهدها البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 442 ألف حالة إصابة، والوفيات إلى ألفين و473 حالة.

خفض نسبة العاملية في مقار العمل إلى 50%

وغرد مركز التواصل الحكومي في الكويت، على حسابه الشخصى عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلا، إن مجلس الوزراء حدد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية، بحيث لا تتجاوز نسبة الـ50 % من طاقة العمل.

كما تحدد كل مؤسسة حكومية النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، دعا مجلس الوزراء القطاعات الخاصة إلى تخفيض عدد الموظفين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال، مؤكدا ضرورة توخى الحظر و التحصين بشكل كامل ضد فيروس كورونا في الحضانات ونوادي الأطفال والمنشآت العامة.