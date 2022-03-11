الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني لبرج هلالي بالعاصمة الإدارية «صور»

أعلنت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، المسؤولة عن تنفيذ منطقة الأبراج المركزية CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني الخاص البرج الهلالي PK 08 داخل المشروع.

وأضافت الشركة خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه خلال أعمال البناء تم تحقيق رقم قياسي كأسرع معدل صب خرسانة مسلحة في ساعة واحدة، بالإضافة إلى أعلى معدل نصب للشدات المعدنية شاهقة الارتفاع، وأعلى معدل انتهاء من صب الشريحة الخرسانية متأخرة الصب في مشروع CBD.

البرج الهلالي في قلب منطقة الأعمال المركزية

يقع البرج الهلالي في قلب منطقة الأعمال المركزية CBD بالعاصمة الإدارية، حيث يتوسط البرج الأيقوني والبرجين التوائم، ويتكون من مبنى C09 ومبنى C10 وجسر سماوي يربط بينهما وطابقين بوديوم، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمشروع 139.400 متر مربع.

منطقة الأعمال المركزية

تعد منطقة الأعمال المركزية من أهم المناطق التي توجد في العاصمة الإدارية، وذلك لموقعها القريب من الحي الحكومي، وتوسطها منطقة النهر الأخضر والمحاور الرئيسية في العاصمة مثل محوري محمد بن زايد الشمالي والجنوبي، ومن المستهدف أن تجذب المنطقة كبرى الشركات العالمية.

وتتكون المنطقة من 20 برجًا متعدد الاستخدام ما بين إداري وفندق وخدمي وسكني، كما تضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية أطول برج في قارة أفريقيا وهو البرج الأيقوني الذي يبلغ ارتفاعه 380 مترًا، وتبلغ مساحة المشروع 1.71 مليون متر مربع، وتقدر بنحو 195 فدانا، وتقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، وتم تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية