تطورات أعمال بناء البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة

نشر المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور، يرصد من خلالها، تطور الأعمال بالبرج الأيقوني ومنطقة الأعمال المركزية «cbd»، التي تعد من أهم المناطق الجاري إنشائها بالعاصمة الادارية، وذلك لعدد من الأسباب، التي منها موقعها المتميز في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب أنها تضم أطول برج في أفريقيا، وهو البرج الأيقوني.

أهم المعلومات عن البرج الأيقوني

1- يقع البرج الأيقوني في قلب منطقة الأعمال المركزية «cbd»

2- يعد أطول برج في قارة أفريقيا بارتفاع يبلغ 385 متر.

3- يتكون البرج الأيقوني من 80 دورا.

4- يتكون البرج الأيقوني من هيكل خرساني داخلي وهيكل معدني خارج

5- بدأ صب خرسانة البرج في شهر فبراير 2019، ومن المقرر الانتهاء من الوجهات الزجاجية للبرج أخر شهر أبريل.

6- يتوسط البرج الأيقوني منطقة النهر الاخضر ومحور بن زايد الشمالي والجنوبي.

7- جرى تصميم البرج الأيقوني ليكون على شكل مسلة فرعونية.

8- تنفيذ البرج من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع الشركة الصينية للهندسة «CSCEC»

النهر الاخضر الأكبر في الشرق الاوسط

يعد النهر الأخضر، من أكبر الحدائق المركزية في العالم، إذ تبلغ مساحته، 3 أضعاف حديقة «هايد بارك»، الموجودة بالعاصمة البريطانية لندن، ويخترق النهر الأخضر، العاصمة الإدارية ليكون الرئة الخضراء للعاصمة الادارية، إذ يمتد من الطريق الدائري الأوسطي نهاية العاصمة، وأنه جار العمل في المرحلة الأولى منه، التي قاربت على الانتهاء.

وتبدأ من المرحلة الأولى من النهر الأخضر، من مسجد الفتاح العليم حتى الطريق الدائري الإقليمي بطول 10 كيلومتر ومساحة تقدر بألف فدان، وتضم المرحلة الأولى العديد من المناطق الترفيهية، بجانب بحيرتين، كما أنها تضم 36 بوابة لدخول الزائرين.