عايدة خالد وكريم العراقي يجمعهما ليل العراق (فيديو)

طرحت الفنانة المغربية عايدة خالد أغنية جديدة تحمل اسم «هنا ليل» كتب كلماتها ولحنها الشاعر العراقي كريم العراقي، ووزّع موسيقاها ميثم علاء الدين، وتم تسجيلها في أحد الاستوديوهات الغنائية في دبي.

«هنا ليل» من كلمات وألحان كريم العراقي

الأغنية تم تصويرها خلال التسجيل تحت إدارة المخرج زاكي وتقول:

هنا ليل وهنا عتابة هنا جو يشفي الكآبة

هنا ناس حبهم ذبحنا باشات وإحنا غلابة

هنا ضاع وهنا لقيته هنا وين بعيوني بيته

جنِّيت لما هويته محبوب حتى بعذابه

وتعتبر أغنية «هنا ليل» الذي صاغ كلماتها الشاعر كريم العراقي من الأغنيات الشعبية ليسافر من خلال كلماتها وإيقاعاتها المفعمة بروح الحنين لتلك الليالي بصوت الفنانة المغربية عايدة خالد، بعدما تسللت الذكريات إلى روح شاعرنا لتلك الليالي التي تحمل براءة اللحظات وشجونها وأنسها وجمال الرباط الإنساني، لتبقى صورها ملازمه ومتشابكة في العقول والوجدان وتثير في خلجات النفس الحنين لتلك الليالي.

والفنانة عايدة خالد من الأصوات المميزة في المغرب واستطاعت أن تفرض وجودها على الساحة الفنية بصوتها وحضورها، ليكون هذا العمل ثاني الأعمال باللهجة العراقية والخامسة برصيدها الفني، فيما سيكون صيف العام 2022 حافل بالإصدارات الغنائية ومتنوع من حيث اللهجات التي سيتم الكشف عنها بعد شهر رمضان المبارك.

وتم طرح أغنية «هنا ليل» للفنانة المغربية عايدة خالد على قناتها الرسمية في «يوتيوب» وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكل الإذاعات الخليجية والعراقية والمغربية والعربية.