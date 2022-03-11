كواليس أغنية نادرة بصوت سمير غانم عمرها 40 عاما تذاع لأول مرة

عرض برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أغنية نادرة بصوت الفنان الراحل سمير غانم سجلها منذ 40 عامًا ولم تُذع من قبل.

سمير غانم نسي الأغنية

وكشف الشاعر الكبير شوقي حجاب، تفاصيل أغنية سمير غانم النادرة، وسبب عدم إذاعتها، قائلًا: «أنا وسمير غانم نسينا الأغنية، وكنا بنسجل حاجة تانية خالص الساعة 3 الفجر في استديو بوسط البلد، ولقيته نازل من الأستديو لأستوديو آخر في نفس العمارة».

وأضاف «حجاب»، خلال اتصال هاتفي بالبرنامج: «كنا قاعدين نهزر فسمع الأغنية فقالي عاوز أغنيها، بس فاتت سنين ونسيناها، وكنت فاكرها من بعيد لبعيد».

سمير غانم روحه طاغية لحد النهاردة

كما كشف عن علاقته مع الفنان سمير غانم قائلًا: «روحه طاغية حتى هذه اللحظات، سمير حاجة جميلة كإنسان وكفنان، ولو ظهر سمير النهاردة مش هيفتكر هو عمل الحاجات دي إزاي لأنها حصلت وهو طالع بيجري».

وأوضح أن الأغنية بها شقاوة وخفة ظل سمير غانم: «دة كان طلبه، وقالي ممكن أغنيها؟ قولتله يلا خش، قام داخل مغنيها، ولقيت الأغنية صدفة دلوقتي وأنا بقلب الشرايط عندي، وقولت أهديها لبناته».

أهدي الأغنية لبناته

وأفاد بأن دنيا وإيمي سمير غانم ليس لديهما علم بهذه الأغنية، معقبًا: «محدش كان يعرفها، ويمكن لو سمير عايش مكنش هياخد باله منها».