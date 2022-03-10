عمر كمال يتعاون مع شيماء مغربي ومحمد أسامة في أغنية بمناسبة عيد الأم

يُجدد الفنان الشاب عمر كمال، تعاونه مع شيماء مغربي، في أغنية جديدة، تجمعهما لأول مرة مع الطفل محمد أسامة، صاحب أغنية الغزالة رايقة، وذلك في ضوء الاحتفالات بعيد الأم.

موعد طرح الأغنية لم يُحدد بعد

ونشر عمر كمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بشيماء مغربي ومحمد أسامة، مُعلقًا عليها بقوله: «هدية لكل الأمهات في عيد الأم»، بينما لم يُحدد بعد موعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ويعتبر هذا التعاون هو الثاني بين عمر كمال وشيماء مغربي، بعد أغنية «أنتي قلبي»، قبل شهرين تقريبًا، وحققت أكثر من 35 مليون مُشاهدة، وهي من كلمات إسلام المصري، وألحان علي صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو.

وتقول كلمات أغنية أنتي قلبي:

انتي قلبي وربنا

نسيتيني العكننه

تخنقيني تعصبيني

مش هتمشي من هنا

كل حاجه ف دنيتي

انتي اصلا ضحكتي

وبامانه انتي الامانه

نفسي اخد فرصتي

متيجي لحظه جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال

حبيبي بس انت مين غيرك انت فالته وعاجبني

يا غزال

مافيش بعد وعد لو برء رعد هفضل معاك مهما طال

يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال.

وكان عمر كمال، خضع للتحقيق، مساء أمس الأربعاء، بعد اتهامه بإهانة الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، في بث مباشر له، وأعلنت النقابة رفع الإيقاف عنه، وقال في تصريح سابق لـ«الوطن»: «الحمد لله تم رفع الإيقاف عني بعد التحقيق معي اليوم، وبشكر جدا الفنان هاني شاكر وجميع أعضاء نقابة المهن الموسيقية».