مسلم يطرح أغنية دعائية لفيلم شمس «ما بهربش»

طرح الفنان مسلم أحدث أغانيه «ما بهربش» وهي الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي «شمس» الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم والنجمات؛ وهي الأغنية التي أُطلقت تمهيدًا لعرض العمل في السينمات.

صُنّاع أغنية ما بهربش لـ مسلم

أغنية «مابهربش» من كلمات وألحان وغناء مسلم؛ ومن توزيع بيتر سمير؛ وتعد هذه الأغنية هي التعاون الأول مع بيرد آي، ويعد هذا أول تعاون بين مسلم و«بيرد آي» حيث جرى الاتفاق على التعاون مع «بيرد آي» في العديد من الإنتاجات المقبلة، كما أنه توجد مفاجأة من مسلم للجمهور داخل أحداث فيلم شمس.

فيلم شمس.. فيلم مصري سعودي

فيلم شمس من إنتاج وتأليف وسيناريو سعودي، إنتاج مؤسسة نجم الجدي وثروة الفن بالتعاون مع «بيرد آي» ومنتج منفذ الفيلم «ذا ميديا»، والفيلم من تأليف طلال الطريفي عن رواية شمس إمبابة، فيما كتب السيناريو فواز الخريشي، ليكون أول عمل من إنتاج وتأليف وسيناريو سعودي وتنفيذ سينمائي مصري بشكلٍ كامل، ورؤية فنية السيناريو والحوار محمد القوشتي.

تعرف على أبطال فيلم شمس

ويجمع الفيلم عددًا من نجوم السينما المصرية مثل عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني وهدى الأتربي، علمًا أنها المرة الأولى التي يلتقون فيها بعمل سينمائي واحد؛ كما شاركهم في البطولة الممثلان القديران أحمد بدير وعلاء مرسي و محمد سليمان ومحمد الغريب لبني ونس.

وتدور أحداث فيلم شمس، في إطار اجتماعي تشويقي، ولم يُحدد موعد عرضه في دور العرض حتى الآن.