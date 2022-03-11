500 فتاة يشاركن في ماراثون احتفالات اليوم العالمي للمرأة بالقليوبية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الجمعة، ماراثون المشي احتفالا باليوم العالمي للمرأة، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وزير الشباب يطلق شارة البداية

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إشارة البدء للماراثون عبر الفيديو كونفرانس، حيث انطلق الماراثون من أمام ديوان عام القليوبية حتى حديقة صقلية بمنطقة الفلل بمدينة بنها، بمشاركة أكثر من 500 امرأة وفتاة مصرية من بنات مراكز الشباب والهيئات الشبابية وعضوات مراكز الشباب وأعضاء المشروع القومي «ألف بنت وألف حلم» على مستوى محافظة القليوبية والمراكز الرياضية للفتاة والمرأة على مستوى المحافظة.

عرض لاعبي الكاراتيه

وتضمنت الاحتفالية تقديم عرض كاراتيه لمجموعة من الفتيات، بالإضافة إلى عرض نادي المرأة.

نشر الثقافة الرياضية

وأكد «الهجان» أن الماراثون يعد أحد صور نشر الثقافة الرياضية للجميع، وتقديرا لدور المرأة في المجتمع والمشاركة في تقديم أجيال قادرة على تحمل المسئولية، ومكانتها في كافة المجالات والاحتفال بها عالميا من خلال «اليوم العالمي للمرأة».

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن هذا الماراثون يأتي في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، للتوعية بأهمية رياضة المشي في تحسين الصحة العامة للمواطنين.

جاء المارثون بحضور كل من الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ووليد فرماوي وكيل المديرية للرياضة ومحمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، وأحمد عبد العال مندوب وزارة الشباب.