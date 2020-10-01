برنامج احتفالات إعلام القليوبية بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة

تنظم الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات العديد من الفعاليات احتفالا بالذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمشاركة الاتحادات الطلابية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية وأمانة الشباب بالأحزاب السياسية.

أكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، أن الخطة البرامجية للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر ستكون متنوعة هذا العام الذي يشهد إنجازات غير مسبوقة في كافة قطاعات الدولة التي استلهمت روح أكتوبر في تنفيذ المشروعات القومية والمحلية، ففي الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ينظم مجمع إعلام بنها ندوة تثقيفية حول تعزيز قيم الانتماء والولاء في ذكرى النصر، وفي الأسبوع الثاني ينظم المركز مجموعة من الأمسيات الثقافية حول بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر بالتعاون مع جمعية الإعلاميين والصحفيين.

يقيم مركز النيل للاعلام في الأسبوع الثالث مسرحا للمنوعات للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تحت شعار شباب على خطى القوات المسلحة، بمشاركة شباب جامعة بنها.

وفي الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، ينظم مجمع إعلام شبرا الخيمة ندوة تثقيفية بعنوان «حرب أكتوبر.. إرادة شعب» بمشاركة اتحاد عمال مصر.