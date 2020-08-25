أنشطة ثقافية وفنية في احتفالات القليوبية بعيدها القومي

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية، أنشطة ثقافية وفنية، حيث نظمت المكتبة العامة بقصر ثقافة بنها معرض كتب بعنوان "أعلام القليوبية"، في إطار احتفال الفرع بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق يوم 30 أغسطس من كل عام.

ونظم بيت ثقافة القلج محاضرة بعنوان "الفرق بين الأطفال العاديين وذوى الاحتياجات الخاصة"، ألقاها مسؤول النشاط، أوضح فيها أنّه لا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات الإنسانية من وجود أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنّ الفرق يظهر من قبل أقرانهم العاديين، وهذا كان مرتفعًا نسبيًا فى الماضي، ويجب علينا العمل على دمج العلاقة بين الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الشعور بالانتماء للمجتمع لديهم، كما يجب على المجتمع دعم الأنشطة الطلابية لتنمية المشاركة المجتمعية بينهم وبين الطلاب العاديين.

وقدم بيت ثقافة شبرا شهاب قراءة في كتاب "حكايات السيدة بنها" تأليف الأديب فؤاد مرسي، ويقدم الكتاب مجموعة كبيرة من المعلومات حول مدينة بنها على مر العصور، كما عقد بمكتبة الطفل والشباب ببتمدة، قراءة في كتاب "السينما والثورة" تأليف وليد رشاد، بجانب معرض لوحات أطفال مواهب المكتبة.

وعقدت مكتبة طحانوب محاضرة بعنوان "تاريخ الأدب الروسي" تحدث فيها مسؤول النشاط عن بدايات الأدب الروسي قديمًا في عام 988م.

وفي إطار نشاط الطفل أون لاين أعد بيت ثقافة القلج ورشة فنون تشكيلية للفنان هاني عبدالعظيم، بمناسبة العام الهجري الجديد، كما نظمت مكتبة باسوس ورشة طين صلصال للأطفال، بينما نظمت المكتبة الطوافة بنوى التابعة لبيت ثقافة شبين القناطر، ورشة حكي لقصة "السنجاب الأحمر" بصوت الطالبة سارة فؤاد، بجانب تقديم قصر ثقافة الطفل لمجموعة من أعمال الطلاب الموهوبين في مجال الفنون التشكيلية.