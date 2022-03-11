انخفاض أسعار الألومنيوم عالميا بنسبة 9% اليوم بعد ارتفاع غير مسبوق

تراجعت أسعار الألومنيوم عالميا، اليوم الجمعة، بنسبة 9٪، إذ توخى المستثمرون الحذر بسبب تعليق تداول النيكل بعد ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، رغم أن تقلبات الإمدادات الروسية رفعت الأسعار مسبقا.

وارتفعت أسعار الألومنيوم لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.6٪ ليسجل 3482 دولارًا للطن، وفقا لـ«رويترز»، ووصل المعدن لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 4073.50 دولارًا في بداية الأسبوع الماضي، بسبب المخاوف من تأثير الغزو الروسي على أوكرانيا.

الإنتاج الروسي للألومنيوم

وتمثل روسيا حوالي 6٪ من المعروض العالمي من المعدن، ورغم التراجع في بورصة لندن للأسعار الفورية، إلا أن عقود الألومنيوم الأكثر تداولا لشهر أبريل في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة ارتفعت بنسبة 2.6٪ عند 22035 يوان أي 3485.89 دولار للطن.

وقال سوغاندها ساشديفا، نائب الرئيس لأبحاث السلع والعملات في «ريليجار بروكينج» إن «الاتجاه العام لا يزال إيجابيًا للألومنيوم، إذ أن مستويات المخزون منخفضة على مستوى العالم، وهناك فجوة كبيرة بين الطلب والعرض».

وأضاف: «بمجرد أن تهدأ التوترات الجيوسياسية، يمكن أن يشهد الألومنيوم بعض التصحيح ليسجل نحو 3150 دولارًا للطن، وسنشهد تجديد عمليات الشراء، ويمكن للأسعار اختبار مستويات أعلى عند حوالي 3800 دولار للطن، ومع ذلك، لا نتوقع ارتفاعًا قويًا من الآن فصاعدًا».

وقف تداول النيكل

بالتزامن مع ذلك، قالت بورصة لندن للمعادن، إنها لن تستأنف تداول عقود النيكل، اليوم الجمعة، نظرا لأنه لم يتم الوفاء بمعايير إعادة التشغيل.

واضطرت البورصة إلى التدخل، يوم الثلاثاء الماضي، لتهدئة سوق النيكل بعد أن قفزت الأسعار في غضون ساعات إلى مستويات قياسية تجاوزت 100 ألف دولار للطن.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.8٪ إلى 10287 دولار للطن، وارتفع الرصاص 1٪ إلى 2380.5 دولار، وزاد القصدير بنسبة 2.4٪ إلى 44800 دولار، بينما استقر الزنك عند 3863.5 دولار.