إغلاق باب التصويت في انتخابات رئاسة الوفد مؤقتا لأداء صلاة الجمعة

أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 باب التصويت مؤقتًا لأداء صلاة الجمعة.

منافسة انتخابات رئاسة الوفد 2022

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

اللجنة القضائية

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

ومن المقرر أن تعاود اللجان الفتح أمام التصويت، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة، وكان الدكتور وجدي زين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعضو اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية أدلى بصوته في انتخابات حزب الوفد، منذ قليل فيما أدلى الدكتور عبد السند يمامة، المرشح على رئاسة حزب الوفد، وحرم المستشار بهاء الدين أبو شقة، وهاني سري الدين، نائب رئيس الحزب بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضوا.