إقبال كثيف على انتخابات رئاسة «الوفد» خلال الساعات الأولى

شهدت انتخابات حزب الوفد 2022، إقبالا كثيفا خلال الساعات الأولى من فتح اللجان، وأكد الدكتور وجدي زين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعضو اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، على أن المشهد الانتخابي مشرف، ويسير بسهولة ويسر، منذ انطلاقها في التاسعة صباحًا.

غلق اللجان للصلاة

وأضاف زين أنه من المقرر أن تغلق اللجان التصويت لأداء صلاة الجمعة لمدة نصف ساعة، على أن تفتح اللجان أمام التصويت مرة أخرى، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وأضاف زين أن أعضاء الهيئة الوفدية الذين لهم حق التصويت الانتحابي توافدوا على اللجان منذ الصباح، وأن عملية التصويت الانتخابي تجرى في سهولة ويسر وتحت إشراف قضائي كامل، مؤكدا على أن حزب الوفد باق وهو أكبر من أي أشخاص، مؤكدا على اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، بذلت مجهودًا كبيرًا، حتى تظهر العملية الانتخابية في هذه الصورة.

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

رئاسة حزب الوفد

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يفرز القضاة رؤساء اللجان الانتخابية الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يعلن رئيس اللجنة القضائية المُشرفة النتيجة النهائية.

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب عضواً.