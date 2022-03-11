عيد هيكل: انتخابات رئاسة الوفد تجري في سهولة ويسر

صرح عيد هيكل، نائب رئيس حزب الوفد، ونائب مقرر الجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، بأن الوفد يشهد اليوم عرسا ديمقراطيا، إذ ينتخب الوفديون رئيسًا للحزب لمدة 4 سنوات قادمة، حتى 2026.

‪وقال عضو اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد 2022 في بيان، إن أعضاء الهيئة الوفدية الذين يمتلكون حق التصويت الانتحابي توافدوا على اللجان منذ الصباح، مشيرا إلى أن عملية التصويت الانتخابي تجرى في سهولة ويسر وتحت إشراف قضائي كامل

حريصون على حقوق الناخبين

وأضاف هيكل أن اللجنة المشرفة حريصة على حقوق الناخبين والمرشحين حتى تنتهى الانتخابات بإعلان اسم المرشح الفائز، قائلًا: «من ينجح سنهنئه ومن يخفق سنشكره على عرض نفسه للخدمة العامة».

وأكد نائب رئيس الحزب على أن حزب الوفد باق وهو أكبر من أي أشخاص، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا جدًا خلال الـ20 يومًا لإجراء الانتخابات في صورة ديمقراطية. وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.